World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов

Мирон Лифинцев (на первом плане) во второй день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила мировые рекорды, установленные россиянами на чемпионате мира в плавании на короткой воде. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России (ФВВСР).

"Поздравляем наших пловцов с признанием их достижений на международных стартах. Мы гордимся спортсменами, которые несмотря на все обстоятельства, продемонстрировали всему миру свой высокий уровень подготовки и мастерства. Уверен, они еще смогут всех удивить!" - заявил президент ФВВСР Дмитрий Мазепин.

На соревнованиях в Будапеште Мирон Лифинцев установил два юношеских рекорда мира на дистанциях 50 м — 22.47 и 100 м на спине — 48.76. Кроме того, российская команда (Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева) установила высшее достижение в комбинированной эстафете 4x100 м — 03:18.68.

На ЧМ по плаванию на короткой воде россияне и белорусы выступали под нейтральным флагом.

Соревнования прошли в декабре прошлого года, россияне заработали шесть золотых и четыре бронзовые медали.