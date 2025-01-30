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"Спартак" отыгрался с 0:3, но уступил СКА в КХЛ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) в пользу СКА. Победитель определился в серии буллитов.

После голов Григория Кузьмина (8-я минута), Ильи Карпухина (24), Михаила Григоренко (26) СКА повел со счетом 0:3. Однако в третьем периоде "Спартак" отыгрался, в его составе отличились Николай Голдобин (44), Павел Порядин (52, в большинстве) Вениамин Королев (56, в меньшинстве).

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В овертайме счет не изменился в серии буллитов успешнее оказался СКА.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Витязь" - "Трактор" - 0:2

"Нефтехимик" - "Динамо" (Минск) – 1:5

"Динамо" (Москва) – "Торпедо" - 4:2

ЦСКА – "Северсталь" - 6:1

В Западной конференции лидирует "Локомотив" - 80 очков. "Северсталь", московское "Динамо" и "Спартак" идут следом – по 65 очков. ЦСКА – на пятом месте (64), СКА – на шестом (63), минское "Динамо" - на седьмом (58).

"Нефтехимик" - на девятом месте в Восточной конференции (43). Лидирует здесь "Трактор2 (72).

СКА Спартак хоккей КХЛ
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