Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Бавария" подписала новое соглашение с вратарем Мануэлем Нойером, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года. Следующий сезон станет для 38-летнего спортсмена 15-м в составе мюнхенцев.

Нойер перешел в Баварию"" летом 2011 года. В составе команды он 11 раз выиграл чемпионат Германии, семь раз – Суперкубок, пять – Кубок Германии. По два раза Нойер становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата.

В составе сборной Германии, выступления за которую он завершил летом прошлого года, Нойер выиграл чемпионат мира-2014.