Мирра Андреева победила Элину Свитолину на Итоговом турнире WTA

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 6:4, 6:0 взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной в первом своем матче на Итоговом турнире WTA.

Соревнование проходит в Индиан-Уэллсе (США).

В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, Свитолина – шестое.

Следующей соперницей россиянки на турнире будет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая в первом матче обыграла Каролину Мухову (Чехия, №7 в мировом рейтинге) – 7:6 (7:2), 7:5.

В Итоговом турнире WTAпринимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки каждого из квартетов.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила десятая ракетка мира Марта Костюк из Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.