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Тамбиев отстранен от должности главного тренера московского ХК "Динамо"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Динамо" отстранило Леонида Тамбиева от работы в качестве главного тренера команды, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Исполнение обязанностей главного тренера команды "Динамо" Москва возложено на тренера по защитникам Ореховского Олега Олеговича", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отстранение носит временный характер.

56-летний Тамбиев возглавил столичный клуб в апреле этого года.

В настоящий момент "Динамо" занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав в 26 матчах 25 очков.

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