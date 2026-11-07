"Краснодар" обыграл ЦСКА и прервал серию без побед в РПЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:2 победили ЦСКА в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Два гола в составе хозяев провел Джон Кордоба (16, 82 минуты), по разу – Жоау Батчи (40), Даниил Уткин (82). Авторы голов у ЦСКА: Матвей Кисляк (35), Кирилл Глебов (90+1).

"Краснодар" прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ.

У "Краснодара" и ЦСКА сейчас по 26 очков. Кубанский клуб опережает армейцев по дополнительным показателям и занимает третье место. ЦСКА – на четвертой строчке. Также 26 очков у имеющего игру в запасе "Спартака".

На первом месте находится московское "Динамо" (31), на втором – сыгравший на матч меньше "Зенит" (30).