"Зенит" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Зенит" и "Ростов" со счетом 2:2 завершили матч 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 15-й минуте "Зенит" повел в счете, точный удар нанес Дуглас Сантос.

На 53-й минуте зафиксирован автогол футболиста "Зенита" Кевина Андраде.

На 58-й минуте Луис Энрике нанес точный удар по воротам "Ростова". Но на 83-й минуте ростовчане ушли от поражения, отличился Иван Комаров.

У "Зенита" 31 очко, команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая московское "Динамо".

В тройку лучших также входит "Спартак" (29).

"Ростов" - на шестом месте, 19 очков.

В следующем туре "Ростов" дома сыграет с "Крыльями Советов", матч пройдет 20 ноября. "Зенит" 21 ноября в гостях встретится с "Рубином".