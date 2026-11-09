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СКА со счетом 7:1 разгромил "Спартак" в КХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 7:1 одержали победу над московским "Спартаком" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе СКА отметились Василий Глотов (4-я минута), Рокко Гримальди (12), Скотт Уилсон (14), Сергей Сапего (14), Никита Недопекин (19, 23), Андрей Педан (60).

Автор гола в составе "Спартака" - Максим Комтуа (39).

Эта победа позволила СКА прервать серию из шести поражений в противостояниях со "Спартаком" и впервые с ноября 2023 года обыграть московский клуб на домашней арене.

Петербуржцы набрали 25 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 30 очками сохраняет четвертую строчку.

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