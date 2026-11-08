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Mercedes выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Команда Mercedes досрочно завоевала Кубок конструкторов в чемпионате мира "Формулы-1" сезона-2026 по итогам Гран-при Сан-Паулу.

СпортКими Антонелли стал чемпионом "Формулы-1"Кими Антонелли стал чемпионом "Формулы-1"Читать подробнее

Пилоты Mercedes Джордж Расселл и Кими Антонелли заняли четвертое и пятое места соответственно в воскресной гонке, что позволило команде набрать необходимое количество очков для обеспечения чемпионского титула.

По итогам бразильского этапа в активе Mercedes 652 очка. Отрыв от ближайшего преследователя, команды Ferrari, составляет 140 очков.

До окончания сезона осталось три этапа.

Победителем Гран-при Сан-Паулу стал пилот McLaren Ландо Норрис, второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Чемпионом "Формулы-1" ранее впервые в карьере стал итальянец Кими Антонелли.

автоспорт Формула-1 Mercedes
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