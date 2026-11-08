Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) обновила расписание молодежного чемпионата мира и включила сборную России в группу B вместо Норвегии. Об этом, ссылаясь на заявление ИИХФ, сообщает на своем сайте Федерация хоккея Швейцарии.

В группу В также войдут Швейцария, Чехия, Латвия, и Канада.

Норвегия переходит в группу А, которую также составляют Словакия, Финляндия, Германия, Швеция и США. По сообщениям СМИ, отсеивается Германия.

Турнир пройдет в Канаде и стартует 26 декабря этого года. На следующий день Швейцария должна сыграть с россиянами, но на этот матч она не выйдет.

"Это решение было принято советом директоров федерации после интенсивных консультаций и тщательного рассмотрения спортивных, политических и социальных аспектов. Решение было принято в консультации с заинтересованными сторонами в швейцарском хоккее с шайбой", - говорится в тексте обращения.

В федерации уточнили, что бойкот касается только матча с Россией, а не всего турнира. 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал ИИХФ допустить сборные России к международным турнирам. Однако несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.