Российский вратарь Сорокин признан игроком недели в НХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига назвала голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина лучшим игроком недели в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В отчетный период россиянин провел три матча, отразив 95,3% бросков. В одной из встреч – против "Филадельфии" - Сорокин отыграл на ноль. Все три матча завершились победой "Айлендерс".

29-летний олимпийский чемпион Сорокин выступает за "Айлендерс" с 2021 года, перейдя из московского ЦСКА.