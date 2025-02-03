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Российский вратарь Сорокин признан игроком недели в НХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига назвала голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина лучшим игроком недели в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В отчетный период россиянин провел три матча, отразив 95,3% бросков. В одной из встреч – против "Филадельфии" - Сорокин отыграл на ноль. Все три матча завершились победой "Айлендерс".

29-летний олимпийский чемпион Сорокин выступает за "Айлендерс" с 2021 года, перейдя из московского ЦСКА.

НХЛ хоккей Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин
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