ИИХФ определится с возможным участием россиян в сезоне-2026/27 в мае этого года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Решение совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) о возвращении российской и белорусской сборных на международные турниры под эгидой организации в сезоне 2026-2027 будет принято в мае 2026 года.

"Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и последняя дата, которая должна определить, безопасно ли повторное включение России и Белоруссии в сезон чемпионата 2026/2027, - май 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации во вторник.

4 февраля состоялось заседание исполкома ИИХФ. На нем принято решение о недопуске национальной сборной России на ЧМ-2026, сославшись на текущие условия безопасности.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В октябре 2023 года организация опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года, в которой российская сборная определена в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата".

Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.