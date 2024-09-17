Евгения Леванова: Ирине Винер благодарна за все

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике – о своей новой роли в спорте, об отношении к Ирине Винер и о своей карьере

Евгения Леванова Фото: личный архив спортсменки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка мира Евгения Леванова в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину выразила свое отношение к президенту Всероссийской федерации художественной гимнастике и главному тренеру сборной России Ирине Винер. Также спортсменка рассказала о Центре гимнастики Евгении Левановой, который открыла в родных Чебоксарах.

- Евгения, как возникла идея о создания центра гимнастики?

- Я давно задумалась об этом, хочется передавать свой опыт и знания детям в нашей прекрасной республике. И когда я узнала об открытии в Чебоксарах спорткомплекса "Волга", сразу же возникла идея создать свой центр гимнастики именно здесь.

- Главная цель – воспитать чемпионов?

- А также развить также любовь к гимнастике, показать уровень мастерства гимнасток республики по всей России, ездить на турниры и заявлять о себе, поднимать уровень гимнастики в Чувашии.

- Насколько я понял, вы будете не просто курировать, но и тренировать здесь.

- Да, конечно, уже сейчас я тренирую, помогаю, смотрю, даю советы, рекомендации свои, делаю замечания. Уже вижу несколько девочек, которые могут претендовать на самые высокие результаты. Талант в них можно разглядеть сразу, но главное – трудолюбие. В наше время очень много талантливых, но очень мало трудолюбивых спортсменов. А выигрывают те, кто пашет каждый день, а не те, кто талантливее.

- Но вы обращались за советом, например, к Ирине Винер?

- Я каждый день учусь. Когда организовываю сборы, приглашаю туда самых высоких специалистов. И в свободное время записываю все в дневник, по сей день учусь у своих педагогов, которые меня воспитывали. Век живи – век учись. Нельзя думать, что ты самый умный и самый талантливый и лучше всех. Иначе происходит падение.

- Ваша подруга по сборной России Анастасия Близнюк привела к золоту Олимпиады в Париже китайских гимнасток. Наверняка вы тоже хотите повторить ее путь?

- Ну, дай бог, хотелось бы, конечно. Она огромная молодец. Мы всей Россией ею гордимся и сильно счастливы за нее. Во время Олимпиады я общалась с ней, желала удачи и больших успехов. Настя – отзывчивая, коммуникабельная девушка, всегда отвечает.

- Ирину Винер называют чрезмерно жестким и требовательным тренером. Что-нибудь от нее переняли для себя?

- В первую очередь справедливость. Это самое важное в спорте, и быть справедливым тренером у меня, думаю, получается. Ирина Александровна никогда не назовет конфетку плохим словом. Если ты делаешь работу качественно, она всегда хвалит, поддерживает, всегда мотивирует. А если ты пришел на тренировку с плохим настроем, и она чувствует, что ты не показываешь свой максимум, ей приходится поднадавить. Задача тренера – найти этот способ подъема мотивации, физической силы до своего максимального предела.

- Между тем, недавно возникла скандальная ситуация с высказываниями гимнастки Маргариты Мамун, раскритиковавшей методы работы Винер. Как вы отреагировали на ее слова?

- Никак не отреагировала. Я всегда поддерживаю Ирину Александровну и всегда буду ей благодарна за все, никогда в жизни не скажу про нее плохого слова. Считаю, что нужно всегда помнить тех, кто дал тебе жизнь и дал тебе возможности в этой жизни. Для нас всех Ирина Александровна - как вторая мама. Мы же всегда благодарны нашей первой маме, которая нас родила, подарила нам жизнь. Почему мы должны плохо высказываться о том, кто нам подарил вторую жизнь в спорте, кто дал нам звание, регалии и, как ни крути, дал нам возможность заработка в жизни?

- Ирина Винер недавно предположила, что Россию не допустят и на следующие Олимпийские игры в связи с тем, что они будут проходить в США. Нет опасений, что после пропуска двух Олимпиад отечественная художественная гимнастика растеряет свои позиции?

- У нас скамейка запасных огромная, гимнастки трудятся с утра до ночи. Все они очень перспективные, талантливые, поэтому гимнастика в России всегда будет лучшей в мире. Популярность художественной гимнастики высока в стране, правительство пытается создать все возможные условия, чтобы дети не чувствовали какого-то принижения, плохого к себе отношения. Много турниров проводится, государство выделяет соответствующие призовые.

- Как вы оцените свою карьеру, полностью ли вы ей довольны?

- Да, конечно, на 100%.

- При каких обстоятельствах решили уйти из выступлений?

- Просто у меня перед глазами перестала видеться цель, я перестала видеть мечту и приняла решение отдать свое место более молодым гимнасткам, у которых еще нет каких-то статусов, регалий, и спокойно уйти дальше в другую жизнь. Это случилось весной 2022 года.

- Вам так и не удалось выступить в Олимпийских играх, соревнования в Токио-2020 пропустили из-за травмы. Предполагали ли тогда, что выступите на следующих Играх?

- После травмы возвращалась с целью выступить в Олимпиаде в Париже. Но, когда стала понимать, что мечта, скорее всего, не сбудется, приняла решение отдать свое место другим.

- Назовите тройку лучших гимнасток вне зависимости от поколения.

-Евгения Канаева, Анастасия Близнюк и Алина Кабаева.

- В синхронном плавании ввели дисциплину, в которой выступают мужчины. Эксперименты проводятся и в художественной гимнастике. Как вы к этому относитесь?

- Спокойно отношусь. Есть такая гимнастика – ритмическая мужская гимнастика, где абсолютно спокойные черные тона униформы для парней, для спортсменов. У них другие предметы, они не выступают с лентой, они не выступают с мячом. У них скакалка, что-то наподобие палочки, то есть это немножко другое и это интересно. Я считаю, что всегда нужно уметь развивать и двигаться вперед в любом деле, в том числе и в миксте - считаю, что надо пробовать, надо экспериментировать и давать волю развитию.

- Недавно вы стали дипломированным журналистом (Леванова – выпускница журфака Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова – ИФ) . Что вам дало это обучение?

- Красивую речь, коммуникабельность. Всегда интересно наблюдать за новостями, подчеркивать детали. Кто знает, куда занесет меня жизнь. И как ни крути, полученные знания сильно помогают и в спорте, и в жизни, и каких-то рекламных моментах тоже это все идет в плюс.

- Знаю, что вас еще занесло в магистратуру. Почему решили пойти в науку и допускаете ли, что она перевесит спорт?

- Нет, это все будет в балансе 100%. Почему я решила идти дальше? Потому что хочу получить полноценное образование, пройти не только бакалавриат, но и магистратуру.