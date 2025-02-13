Большунов выиграл международную гонку в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов стал победителем международной лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Дистанцию 30 км в гонке с общего старта российский спортсмен преодолел за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Ставший вторым по итогам гонки итальянец Лоренцо Бусин отстал от Большунова на 14,4 секунды. Бронзовым призером стал еще один представитель Италии Маттиа Армеллини, уступивший россиянину 1 минут у 25,2 секунды.

Российские лыжники сейчас находятся под санкциями FIS. Однако гонка Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь этой организации, что и позволило Большунову принять участие в соревновании.

Изначально в стартовом листе Большунов фигурировал под флагом РФ, однако перед началом гонки государственная символика России исчезла из онлайн-протокола.