Вендел покинул расположение "Зенита" по семейным обстоятельствам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел временно покинул расположение команды, заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

"Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть", - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

В пятницу "Зенит" в рамках сборов в ОАЭ провел товарищеский матч с екатеринбургским "Уралом" и одержал победу со счетом 3:1.

27-летний Вендел играет в "Зените" с 2020 года, стал четырехкратным чемпионом России, три раза выиграл Суперкубок России, один раз – Кубок страны.