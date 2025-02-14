Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает восьмое место и является первой ракеткой России. Также он посеян на турнире во Франции под первым номером.

Что касается Штруффа, в мировом рейтинге он занимает 46-ю строчку.

Следующий соперник россиянина определится позднее.

Соревнование относится к турнирам категории ATP-250. Призовой фонд – 767,5 тыс. евро.