Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира Марселе.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает восьмое место и является первой ракеткой России. Также он посеян на турнире во Франции под первым номером.
Что касается Штруффа, в мировом рейтинге он занимает 46-ю строчку.
Следующий соперник россиянина определится позднее.
Соревнование относится к турнирам категории ATP-250. Призовой фонд – 767,5 тыс. евро.