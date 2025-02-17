Боксер Силягин назвал равными шансы Бивола и Бетербиева в бое-реванше

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе, экс-обладатель пояса WBC Silver, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин считает, что соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев имеют абсолютно равные шансы на успех в предстоящем поединке-реванше.

"Я считаю, что равные котировки букмекеров перед вторым боем Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева абсолютно справедливы. Букмекеры далеко не глупые люди, потому что это их хлеб, и они этим зарабатывают. Зарабатывают постоянно, значит это работает. Считаю, тут нельзя конкретно представить кого-то фаворитом и встать на его сторону. Поэтому, я думаю, букмекеры правы, и шансы тут абсолютно равны", - сказал Силягин "Интерфаксу".

"Для Дмитрия Бивола в реванше самое главное не устать. Потому что если дать Дмитрию выносливость такую, чтобы он делал абсолютно все, что хочет, все 12 раундов, то он выиграет. Также очень важно не пропустить и внимательно отработать в защите. Артуру же, наоборот, качественно попасть, использовать свою силу", - отметил собеседник агентства.

По выносливости Бетербиев справляется всегда. В ринге Артур сам держит темп, сам задает ритм. Поэтому я считаю, Артуру нужно добавить немного хитрости в свой бокс в реванше. Конечно, на такой уровень бокса не выйти без высочайшего IQ в ринге, но я все равно считаю, что какая-то хитрость, изюминка ему очень помогла бы", - отметил Силягин.

Второй бой между этими боксерами пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В октябре прошлого года там же Бетербиев большинством решений судей победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.