Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Турнира четырех наций

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU -

Сборная Канады по хоккею стала вторым финалистом Турнира четырех наций – соревнования, проходящего исключительно с игроками НХЛ.

В третьем туре группового этапа канадцы со счетом 5:3 (3:0, 1:0, 1:3) одолели финнов. Игра состоялась в Бостоне.

В составе победителей голы провели Коннор Макдэвид, Натан Маккинон (дважды), Брейдент Пойнт, Сидни Кросби.

Авторы голов в составе сборной Финляндии: Эса Линделль, Микаэль Гралунд (дважды).

Канада набрала 5 очков и заняла второе место в группе. Она вышла в финал, где сыграет с победителем группы, командой США (6).

Третье место заняла сборная Швеции (5), уступившая канадцам по дополнительным показателям. Финляндия (2) стала четвертой.

В заключительном матче группового этапа Швеция со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) победила американцев, но для выхода в финал этого было недостаточно.

Финал США – Канада пройдет в ночь на 21 февраля по московскому времени.

На время проведения Турнира четырех наций матчи в регулярном чемпионате НХЛ не проводятся.

Российские хоккеисты участия в Турнире четырех наций не приняли.