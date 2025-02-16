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Сборная США по хоккею обыграла Канаду и вышла в финал Турнира четырех наций

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США победили команду Канады в матче Турнира четырех наций.

Игра в Монреале завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу американцев.

В составе победителей голы провели Джек Гюнцель (дважды), Дилан Ларкин. Автором единственного гола у канадцев стал Коннор Макдэвид.

В турнире принимают участие четыре сборные – США, Канада, Финляндия, Швеция. Все они объединены в одну группу, соревнование проводится по круговой системе. Золото разыграют между собой две лучшие команды квартета.

В настоящий момент лидирует сборная США, набравшая 6 очков. Остальные участники набрали по 2 балла. Все сыграли по два матча. Американцы досрочно вышли в финал.

Турнир проходит с 12 по 20 февраля, на это время регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

хоккей НХЛ
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