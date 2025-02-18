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Экс-футболист сборной России Пименов стал замгендиректора "Крыльев Советов"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен заместителем генерального директора "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

В этой должности Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов.

"Помимо этого, специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок", - говорится в сообщении.

Пименов – двукратный чемпион и обладатель Кубка России в составе "Локомотива". Выступал также за французский "Мец", владикавказскую "Аланию" и московское "Динамо".

Накануне "Крылья Советов" назначили нового гендиректора: Роберт Тер-Абрамян сменил Вадима Андреева.

Крылья Советов футбол Руслан Пименов Роберт Тер-Абрамян Вадим Андреев
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