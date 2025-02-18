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"Крылья Советов" арендовали у "Спартака" полузащитника Зиньковского

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский перешел в аренду в самарские "Крылья Советов", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Согласно арендному соглашению, Зиньковский будет играть в "Крыльях" до конца текущего сезона.

28-летний футболист стал игроком "Спартака" летом 2022 года, перейдя как раз из "Крыльев". В московском клубе он провел 87 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач.

Крылья Советов футбол Спартак Антон Зиньковский
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