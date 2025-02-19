"Монако" Головина выбыл из Лиги чемпионов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Монако", игроком которого является полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ответный стыковой матч против "Бенфики" в Португалии завершился вничью 3:3, тогда как первая встреча неделю назад завершилась поражением "Монако" 0:1.

Сам Головин в ответном матче участия не принимал из-за травмы.

Авторами голов матча в Лиссабоне в составе "Бенфики" стали Керем Актюркоглу (22-я минута), Вангелис Павлидис (76, с пенальти), Оркуг Кекчю (84).

В составе "Монако" отличились Такуми Минамино (32), Элисс Бен-Сегир (51), Джордж Иленикена (81).

Также в 1/8 финала пробились "Брюгге" (прошел "Аталанту"), "Бавария" (оказалась сильнее "Селтика"), "Фейеноорд" (прошел "Милан").

Победители в этих парах присоединились к клубам, завоевавшим путевки в 1/8 напрямую по итогам основного этапа: "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).

Полный список участников 1/8 финала Лиги чемпионов станет известен через сутки.