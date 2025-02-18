"Милан" покинул Лигу чемпионов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский "Милан" по сумме двух стыковых встреч уступил нидерландскому "Фейеноорлду" в борьбе за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ответная встреча в Италии завершилась со счетом 1:1, тогда как неделей ранее победу на своем поле одержал "Фейеноорд" (1:0).

На 1-й минуте ответного матча "Милан" повел в счете, отличился Сантьяго Хименес. Соперник отыгрался на 73-й минуте: точный удар нанес Хулиан Карранса.

Начиная с 51-й минуты, "Милан" играл в меньшинстве: за две желтые карточки (44, 51) с поля был удален Тео Эрнандес.

Победители стыковых матчей выходят в 1/8 финала, куда путевки по итогам основного раунда автоматически завоевали "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).