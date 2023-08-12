Майгуров сказал, что IBU пока не видит причин для допуска биатлонистов РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Перспективы возвращения отечественных биатлонистов на международную арену пока туманны, заявил "Интерфаксу" в субботу президент СБР (Союз биатлонистов России - ИФ) Виктор Майгуров.

"Взаимодействие с IBU (Международным союзом биатлонистов - ИФ) у нас есть, но поверхностное. IBU пока не видит причин для нашего допуска. Понятно, что эта история политизированная. Но мы остаемся на связи и усиленно тренируемся, чтобы в любой момент вернуться на самом высоком уровне", - сказал он.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях по рекомендации МОК.