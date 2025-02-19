Футболист сборной Парагвая перешел в московское "Динамо"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Парагвайский защитник Хуан Хосе Касерес стал игроком "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Игрок сборной Парагвая подписал контракт с москвичами сроком до декабря 2029 года.

24-летний Касерес – воспитанник аргентинских клубов "Бока Хуниорс" и "Расинг". В "Расинге" он выиграл два национальных кубка – Трофей чемпионов и Международный Суперкубок.

Предыдущим клубом Касереса был "Ланус", здесь он провел 68 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Уроженец Аргентины получил парагвайское гражданство в 2022 году и провел семь матчей за основную сборную Парагвая.