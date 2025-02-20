Футболист "Ростова" Данил Глебов перешел в "Динамо"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу стал игроком "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до зимы 2030 года. Глебов будет играть в "Динамо" под №15.

В столичную команду 25-летний спортсмен перешел из "Ростова" (Ростов-на-Дону). В стане ростовчан он играл с 2019 года. С 2021 года он выступает в составе сборной России.

В этом сезоне Глебов провел за "Ростов" 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В чемпионате России "Динамо" сейчас занимает четвертое место, "Ростов" - седьмое.