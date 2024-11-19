Данил Глебов: рекорд сборной России - это хорошо, но матч с Брунеем пора забыть

Футболист сборной России - "Интерфаксу": о ее товарищеских матчах, о "Ростове" в РПЛ и Кубке России, о закате эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Данил Глебов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу во вторник проведет заключительную товарищескую игру в году – в Волгограде против Сирии. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину полузащитник национальной команды России Данил Глебов прокомментировал ставшую крупнейшей для россиян (11:0) победу над Брунеем, оценил игру "Ростова" в РПЛ, а также итоги голосования за "Золотой мяч".

- Данил, с каким настроением приехали на ноябрьский сбор национальной команды?

- Как обычно: с хорошим настроением и с полной подготовкой к играм. Готовимся играть в тот футбол, который просят и наигрывают на тренировках. Если сравнивать сборные Брунея и Сирии: конечно, по уровню это две разные команды.

- Какие впечатления остались от игры россиян с Брунеем?

- Мне тяжело что-то говорить об этом, потому что участия в этой игре не принимал. Самое главное, что выиграли, установили рекорд. Надо забыть этот матч и двигаться дальше.

- Часто раздаются высказывания о том, что сборной лучше вообще не играть, чем играть с соперниками такого уровня, как Бруней и Куба. Парируете?

- Конечно, всем бы хотелось, чтобы в соперниках были сборные такого уровня, как Сербия, Камерун, Иран. Но имеем то, что на сегодняшний день имеем.

- Насколько довольны решением провести ноябрьские матчи в Волгограде и Краснодаре?

- По мне это супер. Тем более в Краснодаре сборная не играла почти восемь лет. Я думаю, что игры нужно проводить не только в Москве.

- Как в целом атмосфера в сборной? Бывало ли когда-нибудь при вас, что она была так себе?

- Атмосфера в сборной всегда прекрасная, все друг с другом общаются, люди приезжают с хорошим настроением и готовы выкладываться на тренировках и играх.

- Вы уже пять лет играете в сборной России. Какой из состоявшихся с вашим участием матчей для вас стал особенным или запоминающимся?

- Выделю, наверное, вторую игру с Хорватией (отбор на ЧМ-2022 в Сплите - ИФ), когда проиграли 0:1. Запомнилась, прежде всего, из-за погодных условий.

- Позади первый круг в РПЛ. Как оцените восьмое место "Ростова" и свою игру?

- Мою игру пусть оценивают главный тренер, тренерский штаб. Что касается результата "Ростова"... Естественно, хотели выступить как можно лучше, но где-то не хватило, где-то сами себе привозили. Глобально по результату- не очень.

- Верите ли в то, что в этом сезоне кому-нибудь удастся прервать чемпионскую гегемонию "Зенита"?

- Все может быть. Давайте посмотрим в конце чемпионата.

- Как оцените шансы "Ростова" пройти "Спартак" в Кубке России после победы в первом матче со счетом 1:0?

- Шансы и у нас, и у "Спартака" есть, увидим 27 ноября.

- "Ростов" дважды встречается со "Спартаком" в РПЛ, дважды – в Кубке России (и можете здесь встретиться еще); возможно сыграете со "Спартаком" в Зимнем кубке РПЛ. Не боитесь, что устанете от этого соперничества?

- Да я думаю, до этого не дойдет.

- Обладателем "Золотого мяча" стал футболист "Манчестер Сити" Родри. Согласны с таким выбором?

- Наверное, могу и согласиться, и не согласиться. Интересно, что впервые за последние годы обладателем этой награды стал опорный полузащитник. Обычно эту награду завоевывали нападающие, те кто больше забивает, отдает передач. Но в целом я больше рад, чем не рад. Может быть, выделил бы (защитника "Реала" - ИФ) Карвахаля, потому что в этом году он выиграл все – и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы. Так что если не Родри, то Карвахаль.

- Удивились отсутствию Лионеля Месси и Криштиану Роналду в списке претендентов?

- Нет, конечно, не удивился. Потому что эпоха этих двух великих футболистов уже подходит к концу, все, что можно и нельзя, они уже выиграли. Посмотрим, что будет дальше.

- Ваш партнер по сборной Алексей Миранчук периодически пересекается на поле с Месси. Согласились бы вы перейти в клуб MLS ради такой возможности?

- Чтобы увидеться с Месси? Только ради этого – точно нет.