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Гол Пабло Солари принес "Спартаку" победу над "Торпедо"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли столичное "Торпедо" в товарищеском матче на сборах в Турции.

СпортЧемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"Читать подробнее

На 16-й минуте Манфред Угальде вывел "Спартак" вперед. Победный для "красно-белых" счет продержался до 86-й минуты, когда ответный гол провел торпедовец Александр Иваньков. Однако на 89-й минуте "Спартак" вновь повел в счете – победный для него гол провел новичок команды аргентинец Пабло Солари. Для него этот матч был первым в составе "Спартака".

В Российской премьер-лиге "Спартак" занимает третье место. "Торпедо" представляет Первую лигу, где располагается на второй строчке.

Спартак Торпедо футбол Александр Иваньков Манфред Угальде
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