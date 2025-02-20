"Спартак" продлил контракт с Зориным и отправил игрока в аренду в "Ахмат"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с полузащитником Даниилом Зориным, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Теперь контракт с игроком рассчитан до 2028 года", - говорится в сообщении.

Однако оставшуюся часть сезона 20-летний футболист на правах аренды проведет в грозненском "Ахмате".

"Аренда в клуб из Грозного рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера", - уточнили в столичном клубе.

Зорин – воспитанник академии "Спартака", в основном составе клуба провел 16 матчей, забил два мяча.