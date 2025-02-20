ПАОК с россиянами Чаловым и Оздоевым выбыл из Лиги Европы УЕФА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты греческого ПАОКа со счетом 0:2 уступили румынскому ФКСБ в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Бухаресте.

Первый матч также завершился победой (2:1) румынской команды, которая и завоевала путевку в 1/8 финала. ПАОК выбыл из дальнейшей борьбы.

В составе греческого клуба выступают россияне – полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.