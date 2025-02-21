Сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Турнира четырех наций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады стали победителями Турнира четырех наций – соревнования, проходящего исключительно с игроками НХЛ.

В финальном матче в Бостоне они победили команду США – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Решающий гол состоялся в овертайме.

В составе канадцев голы провели Натан Маккиннон, Мэм Беннетт, Коннор Макдэвид. В составе американской сборной отличились Брэди Ткачук и Джейк Сандерсон.

В турнире приняли участие четыре сборные – Канада, США, Швеция, Финляндия. Все они были объединены в одну группу, в такой последовательности по итогам кругового турнира. Золото разыграли между собой две лучшие команды квартета.

Во время соревнования регулярный чемпионат НХЛ уходил на паузу, он возобновится вечером 22 февраля по московскому времени.