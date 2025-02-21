Судью наказали за взятый у Месси автограф

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) вынесла дисциплинарное взыскание судье Марко Антонио Ортису Наве.

Как сообщает ESPN, решение связано с тем, что арбитр попросил автограф у Лионеля Месси после матча "Интера Майами" против "Спортинг Канзас-Сити" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

О каком конкретно наказании идет речь, не говорится.

Игра прошла в ночь на 20 февраля по московскому времени на поле "Канзас-Сити" и завершился со счетом 1:0 в пользу "Интера Майами". Автор гола – аргентинец Месси.

По окончании встречи мексиканский арбитр, работавший главным судьей на этом матче, подошел к Месси, чтобы попросить автограф для члена семьи с особыми потребностями.

"Поведение судьи не соответствует Кодексу поведения Конфедерации для официальных лиц матча и существующим процедурам для подобных запросов. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ"", - приводит ESPN слова представителя конфедерации.

Между тем, матч должен был пройти сутками ранее, его перенесли из-за мороза. Но и на следующий день командам пришлось играть в тяжелых условиях: согласно сообщениям, во время матча температура воздуха была минус 16 градусов.