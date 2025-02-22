Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае

Теннисистка Мирра Андреева Фото: Christopher Pike/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Андреевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 14-е место, Таусон – 38-е.

Для 17-летней Андреевой это второй титул на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Первый триумф состоялся в июле прошлого года в Румынии.

Турниры WTA 1000 относятся ко второй по престижности серии в женском теннисе после соревнований Большого шлема.

Призовой фонд турнира в Дубае – свыше $3,6 млн.