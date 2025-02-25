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Российский футболист Захарян вновь выбыл из строя

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян получил травму, сообщается на сайте испанского "Реал Сосьедад", цвета которого спортсмен защищает на клубном уровне.

21-летний Захарян травмировал правую прямую мышцу бедра во время матча против "Леганеса".

СпортГол Захаряна помог "Реал Сосьедад" победить "Леганес" в чемпионате ИспанииЧитать подробнее

"Возвращение будет зависеть от характера травмы и динамики клинической картины", - говорится в сообщении.

Матч "Реал Сосьедад" - "Леганес" прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Вышедший в стартовом составе Захарян в первом тайме отметился голом, в перерыве россиянин был заменен.

Для Захаряна, значительную часть сезона пропустившего из-за травмы, матч стал третьим в нынешнем чемпионате, а гол – первым.

футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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