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Карпин покинул "Ростов"

Карпин покинул "Ростов"
Тренер Валерий Карпин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Валерий Карпин объявил о своем уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".

"Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК "Ростов". Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!" - приводит слова Карпина пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Данное решение 56-летний специалист объяснил необходимостью "полностью посвятить себя главной команде страны - сборной России". Он поблагодарил руководство клуба за доверие, игроков – за самоотдачу и желание расти, персонал – за профессионализм, болельщиков – за поддержку.

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц пожелал Карпину удачи, выразив надежду "увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее".

"Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и ФК "Ростов" в частности за 7 лет работы в нашем клубе", - сказал Арутюнянц.

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