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Карпин продлил контракт со сборной России

Карпин продлил контракт со сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал новый контракт с РФС. Как сообщает пресс-служба организации, соглашение будет действовать до июля 2028 года.

"Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков", - сказал глава РФС Александр Дюков.

Карпин, в свою очередь, поблагодарил за возможность совмещать свою деятельность в сборной России и ФК "Ростов", который он также возглавляет.

55-летний Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года, под его руководством она провела семь официальных матчей. Сборная завоевала право сыграть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, но вскоре была отстранена от участия в международных соревнованиях.

С учетом товарищеских матчей сборная России одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью, проиграла один раз.

Александр Дюков Валерий Карпин РФС сборная России футбол
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