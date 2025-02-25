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Джонатан Альба стал главным тренером "Ростова"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Ростов" объявил о назначении испанца Джонатана Альбы в качестве нового главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

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43-летний специалист в этой должности сменил Валерия Карпина, который решил сосредоточиться в работе наставника сборной России.

Альба работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021 году вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, в 2022 году вернулся в "Ростов".

Также в карьере испанца значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает седьмое место.

футбол Ростов-на-Дону Валерий Карпина Джонатан Альба
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