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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:3 уступил "Калгари" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Единственный гол в составе хозяев провел российский нападающий Александр Овечкин: в третьем периоде он реализовал численное преимущество своей команды.

39-летний россиянин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, который является самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ: 894 гола. Овечкин сократил отставание от этого достижения до 11 голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 28 февраля: на своем льду сыграет с "Сент-Луисом". Всего в регулярном чемпионате команде осталось провести 24 матча.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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