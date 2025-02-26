Поиск

Умар Кремлев назвал политической игрой заявления МОК о допуске россиян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев не разделяет оптимизма в связи с сообщениями о призыве МОК допустить россиян и белорусов к квалификации на зимние Игры-2026.

"Печально видеть такие новости, а точнее - такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждет, но в нейтральном статусе", - написал Кремлев в своем телеграм-канале.

СпортМОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян на ОИ-2026Читать подробнее

"Флаг и гимн для спортсмена - это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки", - отметил Кремлев.

По его мнению, заявления МОК и главы организации Томаса Баха остаются политизированными и основаны на ситуации вокруг диалога между президентами России и США.

"Только боксеры показали независимость и отстояли право на флаг и гимн для всех стран и спортсменов. Уверен, что в скором времени мы добьемся полного возвращения спорта, независимого от политики!" - заявил Кремлев.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет выступил с призывом к федерациям, отвечающим за зимние виды спорта, допустить российских и белорусских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде-2026.

"Они сильно на этом настаивают", - приводит SVT Sport слова источника в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Сообщается, что в МОК ссылаются на пример летней Олимпиады-2024 в Париже. Тогда выступили, в частности, 15 россиян, все – под нейтральным флагом.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале следующего года в итальянских Милане и Кортина-д"Ампеццо.

Что касается IBA, россияне и белорусы участвуют в соревнованиях под эгидой этой боксерской организации под государственной символикой своих стран.

МОК IBU IBA ОИ Олимпиада Умар Кремлев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов

"Спартак" разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян на ОИ-2026

Рублев проиграл в первом круге турнира в Дубае

Карпин покинул "Ростов"

Карпин покинул "Ростов"

Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope

Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России

Теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });