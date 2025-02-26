Умар Кремлев назвал политической игрой заявления МОК о допуске россиян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев не разделяет оптимизма в связи с сообщениями о призыве МОК допустить россиян и белорусов к квалификации на зимние Игры-2026.

"Печально видеть такие новости, а точнее - такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждет, но в нейтральном статусе", - написал Кремлев в своем телеграм-канале.

"Флаг и гимн для спортсмена - это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки", - отметил Кремлев.

По его мнению, заявления МОК и главы организации Томаса Баха остаются политизированными и основаны на ситуации вокруг диалога между президентами России и США.

"Только боксеры показали независимость и отстояли право на флаг и гимн для всех стран и спортсменов. Уверен, что в скором времени мы добьемся полного возвращения спорта, независимого от политики!" - заявил Кремлев.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет выступил с призывом к федерациям, отвечающим за зимние виды спорта, допустить российских и белорусских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде-2026.

"Они сильно на этом настаивают", - приводит SVT Sport слова источника в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Сообщается, что в МОК ссылаются на пример летней Олимпиады-2024 в Париже. Тогда выступили, в частности, 15 россиян, все – под нейтральным флагом.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале следующего года в итальянских Милане и Кортина-д"Ампеццо.

Что касается IBA, россияне и белорусы участвуют в соревнованиях под эгидой этой боксерской организации под государственной символикой своих стран.