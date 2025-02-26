МОК временно признал федерацию World Boxing

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировом уровне.

Соответствующее решение принято на заседании исполкома МОК в среду, сообщает пресс-служба комитета.

В World Boxing входят 78 национальных федераций из пяти континентов. Членами этих федераций являются 62% боксеров и 58% призеров соревнований по боксу на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В 2023 году делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.

До этого, в 2019 году, МОК приостановил членство IBA из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не была допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации исполнял МОК.