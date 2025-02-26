МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

Томас Бах Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Исполком МОК согласился принять отставку президента организации Томаса Баха с поста члена комитета. Об этом сообщается на сайте организации.

Отставка вступит в силу после 23 июня этого года. В этот день состоится передача полномочий новому президенту МОК, который будет избран 20 марта.

71-летний Бах был избран членом МОК в 1991 году. В 2013 году немец стал девятым президентом МОК, позже переизбирался на новый срок.

В августе прошлого года Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации.