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МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

МОК принял отставку Баха с поста члена МОК
Томас Бах
Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Исполком МОК согласился принять отставку президента организации Томаса Баха с поста члена комитета. Об этом сообщается на сайте организации.

Отставка вступит в силу после 23 июня этого года. В этот день состоится передача полномочий новому президенту МОК, который будет избран 20 марта.

71-летний Бах был избран членом МОК в 1991 году. В 2013 году немец стал девятым президентом МОК, позже переизбирался на новый срок.

В августе прошлого года Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации.

Томас Бах МОК
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