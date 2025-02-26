Хачанов выбыл из турнира в Дубае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге теурнира в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4 в пользу Циципаса.

В мировом рейтинге Циципас занимает 11-е место, Хачанов – 24-е.

Из россиян турнирный путь в Дубае продолжает только Даниил Медведев, в четвертьфинале он сыграет с 47-й ракеткой мира нидерландец Таллон Грикспур.

Турнир в Дубае относится к соревнованиям категории ATP 500, его призовой фонд – свыше $3,2 млн.