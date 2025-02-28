Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В домашнем для "Питтсбурга" матче против "Филадельфии" 39-летний Малкин забросил в ворота соперника две шайбы, а также оформил две голевые передачи. Один из его голов состоялся в овертайме и принес "Питтсбургу" победу со счетом 5:4.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 41 (12+29 по системе "гол+пас") очков в 51 матче. За всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1337 (510+827) баллов в 1196 играх.