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Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В домашнем для "Питтсбурга" матче против "Филадельфии" 39-летний Малкин забросил в ворота соперника две шайбы, а также оформил две голевые передачи. Один из его голов состоялся в овертайме и принес "Питтсбургу" победу со счетом 5:4.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 41 (12+29 по системе "гол+пас") очков в 51 матче. За всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1337 (510+827) баллов в 1196 играх.

НХЛ хоккей Евгений Малкин Филадельфия Питтсбург
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