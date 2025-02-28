"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу один из конкурентов команды за место в топ-8 Восточной конференции нижнекамский "Нефтехимик" в гостях уступил хабаровскому "Амуру" (4:5, пропустив решающую шайбу в овертайме).

Занимающий в конференции девятое место "Нефтехимик" (54 очка) точно не сможет опередить "Авангард" (72).

В восточной конференции остаются вакантными две путевки в плей-офф, шансы на них, помимо "Нефтехимика", сохраняют "Адмирал" (63), "Сибирь" (59) и "Лада" (46).