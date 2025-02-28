Поиск

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу один из конкурентов команды за место в топ-8 Восточной конференции нижнекамский "Нефтехимик" в гостях уступил хабаровскому "Амуру" (4:5, пропустив решающую шайбу в овертайме).

Занимающий в конференции девятое место "Нефтехимик" (54 очка) точно не сможет опередить "Авангард" (72).

В восточной конференции остаются вакантными две путевки в плей-офф, шансы на них, помимо "Нефтехимика", сохраняют "Адмирал" (63), "Сибирь" (59) и "Лада" (46).

хоккей КХЛ Авангард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Филадельфию" в НХЛ

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Медведев выбыл из турнира в Дубае

МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

МОК временно признал федерацию World Boxing

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов

"Спартак" разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });