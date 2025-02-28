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"Зенит" расторг контракт с бразильским защитником Родригао

"Зенит" расторг контракт с бразильским защитником Родригао
Родригао
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бразилец Родригао покинул "Зенит", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и бразильский защитник достигли договоренности о досрочном прекращении контракта", - говорится в сообщении, в котором клуб также пожелал игроку удачи в дальнейшей карьере и поблагодарил его за самоотдачу и причастность к трофеям.

29-летний Родригао перешел в "Зенит" в 2021 году из португальского "Жил Висенте". В петербургском клубе он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Сезон-2021/22 Родригао провел в аренде в "Сочи".

Зенит футбол Родригао
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