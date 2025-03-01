"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Центральный матч 19-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

"Зенит" набрал 40 очков и стал единоличным лидером чемпионата. Однако в субботу его может обойти "Краснодар", который в 19:30 мск начинает игру против "Крыльев Советов" из Самары.

ЦСКА – на шестом месте, 32 очка.

Отчетным туром чемпионат России возобновился после зимней паузы.

В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с воронежским "Факелом", ЦСКА на своем поле – с подмосковными "Химками". Обе встречи пройдут 8 марта.