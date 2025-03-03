Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Дуглас Сантос во время матча Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор, сообщается на сайте РФС.

В общей сложности в списке фигурируют 42 человека.

Полностью расширенный состав выглядит следующим образом:

Вратари - Евгений Ставер ("Рубин", Казань), Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники - Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – "Ахмат", Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – "Зенит", Санкт-Петербург).

Полузащитники - Данил Глебов ("Динамо", Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар"), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – "Спартак", Москва), Антон Миранчук ("Сьон"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Иван Комаров ( "Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Зелимхан Бакаев ("Химки").

Нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров ("Пари НН", Нижний Новгород).

30-летний Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. Осенью 2024 года футболист получил российский паспорт.

В марте сборная России сыграет с Замбией в Москве. Точное время и место встречи объявят дополнительно.