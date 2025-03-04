Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Соответствующий документ он продемонстрировал в соцсетях.

Лицензия категории А позволяет работать, в частности, главным тренером Первой лиги или ассистентом в тренерском штабе РПЛ.

43-летний Аршавин – трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России в составе "Зенита", бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России.