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Россиянкам выплатят по 5 млн руб. за золото на женском ЧМ по боксу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федерация бокса России подготовила призовые для отечественных спортсменок, которые попадут в число призеров на предстоящем в Сербии женском чемпионате мира. Об этом заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь организации Александр Беспутин.

"Чемпионки мира получат по пять миллионов рублей, финалистки – по четыре, бронзовые призеры – по три", - сказал Беспутин.

"Надо большое внимание уделить внутренней системе поддержки боксеров. Наша задача – создать максимально благоприятные условия для их подготовки", - отметил он.

Женский ЧМ-2025 по боксу пройдет с 8 по 16 марта в сербском городе Ниш.

бокс Александр Беспутин Сербия Ниш
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