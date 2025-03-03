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Генсек Федерации бокса России рассказал о намерении провести в России ЧМ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что задумывается об организации в России международных соревнований на уровне сборных.

"Да, у меня были такие мысли: провести чемпионат мира или Европы на территории Российской Федерации. Сейчас я жду, наблюдаю за международной повесткой", - сказал Беспутин "Интерфаксу".

Также руководитель федерации высоко оценил перспективу проведения в Москве третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Такую идею ранее высказывал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

СпортКремлев выступил за проведение третьего боя между Бетербиевым и Биволом в МосквеЧитать подробнее

"Умар Назарович слов на ветер не бросает. Идея – отличная. Россия - отличная площадка для больших боксерских событий. У нас было много боксерских событий, серьезных матчей. Но именно боя за абсолютного чемпиона у нас не было. Я думаю, даже если в этом бою не будет статуса абсолютного чемпиона, в любом случае этот поединок будет очень интересен. У ребят счет по победам 1-1, этот бой определит лучшего в очных встречах.

В ночь на 23 февраля Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Сейчас на счету россиян по одному поражению. 34-летний Бивол выиграл 23-й поединок (в его активе 11 досрочных побед. 40-летний Бетербиев до боя-реванша с Биволом выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

Александр Беспутин бокс Умар Кремлев IBA Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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